碧昂絲（Beyoncé）身為流行天后一直擴大自身影響力，除了專輯外還發展品牌聯名，今年adidas再與碧昂絲合作帶來令人耳目一新的「Drip 2」系列，包含多款中性風格運動服裝、鞋款和配件，透過創新手法突破運動服飾框架，創造出結合功能、時尚及多元風格的全新系列。

天后碧昂絲以藝人、創意者、母親與女性品牌主理人的身分鼓勵大眾尋找「屬於自己的樂園」 - 那是一個無論真實或虛幻，但能夠定義自我之處。哪裡是你的夢想國度？哪裡是你的動力來源？「屬於自己的樂園」以及adidas x IVY PARK「Drip 2」系列便是解答。adidas x IVY PARK系列藉由色彩繽紛的系列設計，呈現具有內在美、實力、才藝和正能量的各式人生，穿越未知領域尋找各自的樂園。當世界面對無數衝突與未知結果，身心靈都能夠找到自我樂園，才是能夠保持樂觀、快樂的途徑；而碧昂絲則透過與孩子們的「Fashion Fridays」視訊活動，找到生活中單純的平靜、歡笑與美好。

碧昂絲聯名運動服 爆乳高叉8造型身材全現形。(圖/品牌提供)

碧昂絲這是與adidas x IVY PARK系列有8造型，從天后碧昂絲示範以鮮豔的淺黃、深綠與焦糖色為主色調運動服飾，在運動服裝上將爆乳身材呈現，而高叉泳裝又能穿出美腿比例，展現活力與包容的正向氛圍。「Drip 2」系列讓穿著者能輕鬆切換健身房與日常生活的多變型態，搭配多腰帶、漁夫帽與功能扣環式腰包，創造實用且多變的造型系列。此聯名系列亦包含六款多色的經典鞋型 – Ultra Boost、Nite Jogger、Supers Sleek 72和中筒與低筒的Forum，鞋後跟嶄新的勾環設計更是本系列一大亮點，讓鞋款能輕易扣上包款，方便攜帶之餘亦為造型增添許多想像，展現adidas 與IVY PARK的原創精神，將傳統與經典以嶄新面貌再次延續。

天后碧昂絲示範以鮮豔的淺黃、深綠與焦糖色為主色調運動服飾。(圖/品牌提供)

在 Instagram 查看這則貼文 Beyoncé（@beyonce）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 8:03 張貼

adidas x IVY PARK系列完美呈現碧昂絲對於運動與時尚的熱愛及創新，表述真正的自信美來自於健康的心靈、思維與身體，並透過包容、愛、歡樂展現。