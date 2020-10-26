37歲大陸女星王鷗（Angel）擁有高挑身材與特殊的古典長相，因出演古裝劇《瑯琊榜》中秦般若一角走紅，舉手投足都散發清秀魅力，是深受大票粉絲喜愛的實力派女演員。近日，王鷗身穿一套格紋騎士裝出席公開活動，以簡約搭法穿出媲美180cm的大長腿，讓人看了驚豔不已。

近期，王鷗以一身英倫風穿搭出席Weekend Maxmara 2020秋冬活動現場，同時在個人微博發出一系列寫真分享穿搭，她以秋天必備的格子西裝搭配棕色長靴，搭配起來相當乾淨又利落，另一套穿搭更外披長版大衣，盡顯復古女人味。

37歲大陸女星王鷗擁有高挑身材與特殊的古典長相，因出演古裝劇《瑯琊榜》中秦般若一角走紅。（圖／摘自微博@王鷗）

模特兒出身的王鷗身材比例完美，雖然身高170cm，卻是演藝圈內公認的「9頭身女神」，讓粉絲們看了紛紛留言狂讚：「生圖狀態也超好」、「好復古迷人」、「漂亮姐姐認真拍戲之餘請多多營業」、「王鷗長的太精緻了，360度的完美」、「這幾套真的在我審美點上愛了」、「鷗姐腿好長」等。

37歲大陸女星王鷗擁有高挑身材與特殊的古典長相，因出演古裝劇《瑯琊榜》中秦般若一角走紅。（圖／摘自微博@王鷗）

王鷗出道初期以電影《鏢行天下前傳》中飾演女一號谷平安而被觀眾所熟知，後續憑藉分別靠諜戰劇《偽裝者》獲得第19屆華鼎獎中國百強電視劇最佳女配角，《諜戰深海之驚蟄》獲得2019國劇盛典年度演技突破女演員， 今年則擔任電視劇《獵狐》女主角，演技實力備受肯定。