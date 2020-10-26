60歲香港女星惠英紅（Kara Wai）是首位香港金像獎影后，2017年以《血觀音》勇奪第54屆金馬影后，去年又以《翠絲》拿下亞洲電影大獎最佳女配角，出道多年塑造出多個的深入人心的經典形象，是深獲各大獎項肯定的實力派女神。近日，她穿上一襲惹火一字肩禮服出席瑞麗年度盛典，大秀驚為天人的好身材。

惠英紅個性豪爽活潑，就連對身材的展現都十分大方，從不吝嗇露出好身材，這次她出席活動，她大方穿出緊身亮片裙，大膽在全身點綴上亮片元素，在舞檯燈光下更顯得光芒熠熠，同時襯托出她婀娜多姿的姣好比例，超吸引觀眾眼球。

惠英紅穿上一襲惹火一字肩禮服出席瑞麗年度盛典，大秀驚為天人的好身材。（圖／摘自微博@惠英紅kara）

而在領口方面，則是最具女人味的一字領，一次秀出惠英紅骨感的天鵝頸與直角肩，可看出肩頸線條保養得宜，搭配上高跟鞋穿出華麗高貴感，讓觀眾們大飽眼福。

惠英紅穿上一襲惹火一字肩禮服出席瑞麗年度盛典，大秀驚為天人的好身材。（圖／摘自微博@惠英紅kara）

身高163cm的惠英紅看起來意外超高挑，連粉絲們看了也讚嘆連連，「紅姐的笑容永遠那麼美麗」、「閃閃大明星配閃閃裙裙太美麗了哇」、「實至名歸拼搏一生」 、「三金影后」 、「恭喜姐姐榮獲瑞麗年度最具影響力藝人」 、「霸氣側漏」 等，更有粉絲大方獻上告白：「60歲，活成了太多人羨慕的程度，紅姐是偶像級別的，偶像就是傳遞能量的人。」