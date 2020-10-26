澳門賭王何鴻燊三房的二女兒何超蓮（Laurinda Ho）以「最美千金」封號出名，擁有深邃五官配上魔鬼身材，完全遺傳到何鴻燊與媽媽陳婉珍的好基因，她不僅外貌受關注，感情生活也是熱門話題焦點，去年她認愛大陸男星竇驍，兩人近期越愛越火熱，時不時就公開放閃，近日，兩人相約出席時尚活動，何超蓮難得穿出短裙大走校服風，秀出驚人美腿氣場滿分。

今年29歲的何超蓮氣質高雅，舉手投足都充滿千金風範，這次她穿上Dior 2020秋冬系列的新裝拍寫真，更寫下：「最愛英倫風！重新投入了harrypotter的懷抱」，展現童心未泯的一面，梳起俐落風的瀏海後，整個人更宛如超嫩高中學生妹，絕美穿搭一出果真瞬間引發熱議。

「最美千金」何超蓮短裙配網襪上街 校服穿搭辣秀絕對領域（圖／摘自微博@何超蓮Laurinda ）

伴隨氣候入秋轉涼，何超蓮搶先穿出擁有厚重份量感的毛衣，內搭擁有細緻線條的白色襯衫增加層次感，下身則選穿搭配暖橘色、咖啡色相間的短裙，讓筆直白皙的美腿一覽無遺，同時她也巧妙穿上黑色網襪，以時髦穿法辣秀絕對領域。

「最美千金」何超蓮短裙配網襪上街 校服穿搭辣秀絕對領域（圖／摘自微博@何超蓮Laurinda ）

這次何超蓮也不忘高調曬恩愛，竟在形象照中相約竇驍一起拍攝，兩人一下子手牽手、一下子對看，讓畫面散發滿滿粉紅泡泡，粉絲們看了不禁直呼：「你們也太有夫妻相了吧」、「超靚」、「關鍵是天造地設一對」、「這對真養眼」、「以後就等佳訊」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Laurinda Ho 何超蓮（@laurinda_ho）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 8:41 張貼