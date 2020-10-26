鬼鬼吳映潔出道15年，終於要推出個人首張新專輯《GX》，回想三年前在跨年演唱會上走音，成為眾人的笑柄，鬼鬼坦承曾經長達一年不敢唱歌，但在哪裡跌倒，就要從哪裡站起來，她決定要以新專輯雪恥，不僅親自參與選詞、選曲，就連MV服裝造型也做足功課，要讓大家看到全新的鬼鬼。

鬼鬼吳映潔出道15年推出第一張個人專輯《GX》，是女性自覺，也是她個人的覺醒，佩戴PANDORA珠寶更能突顯個人魅力。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）

「《GX》是女性自覺，也是我的覺醒！」她解釋《GX》背後代表的意義，G是她的英文名GEmma，X則是女性的染色體，也是未來未知的代表符號，透過這張專輯，要讓大家看到全新的GEmma，一個以幸運「G」為開頭的GEmma。

鬼鬼吳映潔為宣傳新專輯進棚拍攝PANDORA珠寶專題，閃耀奢華又不減青春叛逆，與專輯「時尚么怪」的造型有異曲同工之妙。（ JOJ PHOTO攝，服裝提供／Roberto Cavalli）

鬼鬼笑說，她一直很喜歡G這個英文字，它代表了她的小名鬼鬼（Ghost ），也代表了Good（好）、Great（棒）、Grace（優雅）、Game（遊戲）、Godess（女神），都有很好的意寓，「最近我還喜歡上大猩猩Gorilla，覺得大猩猩真誠勇敢、行俠仗義的個性，很像我！」

有趣的是，《GX》新專輯以「時尚么怪」為形象造型的主題，鬼鬼特別以「么」取代「妖」，源自於她獨道的「老么哲學」，在競爭激烈的演藝圈，大家都愛搶頭牌、爭第一，但她卻喜歡禮讓別人當老么，把「哥哥」、「姊姊」掛嘴邊，結果贏得好人緣，反倒獲得更多的成功機會。

鬼鬼為宣傳新專輯進棚拍攝PANDORA珠寶專題，將分別代表不同意義的珠飾串成手鍊，記錄人生每個精采時刻，包括可帶來好運的鏤空心型捕夢網珠飾、可以疊戴的許願骨戒指、充滿神秘氛圍的蛇鍊圖騰珠寶等，閃耀奢華又不減青春叛逆的龐克時尚風情，與鬼鬼新專輯「時尚么怪」的造型有異曲同工之妙，饒富趣味。

PANDORA Rose閃耀恆星藍水晶吊飾，2880元。（PANDORA提供）

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