39歲大陸女星楊蓉以甜美亮眼的娃娃臉走紅，過去因演活《大漢情緣雲中歌》中的陰險反派角色「霍成君」而出名，她曾表示自己「以演戲為生，以演戲為樂！」，足見是靠實力與美貌闖蕩的女明星，演技自然深受廣大粉絲喜愛，是不少人心中的古裝劇女神。

近日，楊蓉穿上一套白色低領禮服出席活動，以貼身剪裁大秀凹凸有致的曲線，S腰身看起來十分吸睛，正面更大方洩出神秘溝線，雖然身高僅有162cm，卻依舊散發氣場滿分的名媛味，展現優雅的氣質。

楊蓉白色低領裙修出S腰身 正面大方洩神秘溝線（圖／摘自微博@BVLGARI宝格丽）

這套低領禮服擁有性感的V字開口，把楊蓉的巴掌臉襯托得更精緻，低胸設計完全藏不住事業線，她豐滿的美胸身材讓人看了嘆為觀止，在寫真中，她戴上來自品牌BVLGARI Barocko 巴洛克系列珠寶，她也在貼文中寫下：「綺麗之光，繁盛綻放。」

楊蓉白色低領裙修出S腰身 正面大方洩神秘溝線（圖／摘自微博@BVLGARI宝格丽）

粉絲們看了楊蓉一系列寫真也紛紛告白：「姐姐快把衣服穿穿好」、「如果美色可以殺人那麼我已經為你挨了千萬刀」、「老楊衣服拉一下謝謝」、 「不是像散發著光，你自己本身就在發光啊！」、「寶貝，把裙子拉上去一點」、「愛了愛了快把仙女送到我身邊」、「美死啦」等。