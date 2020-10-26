時序進入秋冬，天氣明顯轉涼，頭皮也容易因血液循環變慢、氣候乾燥等因素而不穩定，開始進入頭皮的脆弱季節，也更容易掉髮。

以下三招最新養髮秘訣，提醒大家面對秋冬頭皮問題，不僅洗髮精要換季，重點還要透過判斷「頭髮彈性」與挑對「頭皮進補成分」選出最適合自己的產品，並搭配《呂Ryo》獨家的「鑽石頭皮按摩法」，從頭皮養護開始，調理脆弱髮根，避免秋冬掉髮危機找上你！

第一招：判斷頭髮彈性度

秋冬大家最煩惱的養髮問題不外乎頭髮乾燥、易斷和脫落，《呂Ryo》韓國頭皮專家金老師進一步指出，秀髮能真正散發健康光澤與柔順感的關鍵在於頭髮最外層的角質層，而健康角質層必定來源於強健頭皮。想要透過自我檢測了解頭皮是否健康，最簡單的方式便是測試頭髮彈性，居家檢測可由以下三點綜合評估：

1.洗髮按摩頭皮時，是否很常遇到頭髮被扯斷的狀況？

2.吹髮時，用手或梳子都無法順利梳理頭髮、容易打結？

3.染髮時，特別容易卡色或髮色不均勻？

如果上述指標有兩點以上符合就代表你的頭髮已經有彈性危機，有機會發展成髮根脫落等問題；若有以上情形，可透過養髮型洗髮精，幫頭皮「秋冬進補」，從根源解決問題，打造強韌髮根！

第二招：咖啡因養髮關鍵在「溶解率」高低

除了彈性測試外，挑選換季洗髮精也有技巧。一般頭髮掉落常見原因多是毛囊進入休止期，因此換季洗髮精更應該挑選能補充頭皮營養的洗髮精來減緩此現象，如近年受歡迎的「咖啡因洗髮精」就是不錯的選擇。但在挑選咖啡因洗髮精時不是只看成份，重點要看「溶解率」才是關鍵！《呂滋養韌髮系列》全面升級，利用韓國高麗人蔘珍貴的全草萃取精華來提高咖啡因溶解率。全新配方經過愛茉莉太平洋頭皮研究中心實證也發現，使用後頭髮強韌度可以提升五倍以上，強韌髮根更有感。

第三招：鑽石頭皮按摩法

秋冬季節血液循環容易停滯，除了洗髮精換季外，護髮也是必須的！《呂Ryo》韓國頭皮專家金老師也建議大家使用頭皮專用護髮品時可以搭配「鑽石頭皮按摩法」，刺激頭皮循環，讓秀髮擁有鑽石般的光彩。

《呂Ryo》鑽石頭皮按摩法教學：

Step 1：濕髮於頭皮上均勻塗上呂滋養韌髮蔘層髮膜。

Step 2：在頭皮上想像一個鑽石的形狀；從耳門沿著髮際線輕輕按摩至上星穴處，再從脖子正後方，兩筋中間凹陷處的瘂門穴由下往上按摩至頭頂。

Step 3：沖洗掉呂滋養韌髮蔘層髮膜，吹乾頭髮即完成。

《呂Ryo》最新養髮秘訣教你三招打造強韌髮根，輕鬆解決頭皮秋冬危機。（圖／品牌提供）

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得呂Ryo滋養韌髮強化髮根洗髮精*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

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