DIOR 推出全新 B27 休閒鞋，傳遞男裝創意總監 Kim Jones 的時尚宣言與運動著衣的精神！包含中、低筒版本，設計靈感從 80 年代的網球鞋復古外型到滑板文化，結合光滑小牛皮與絨面皮革的拼接手法，帶有都會時尚、運動感及精緻線條。黑色與致敬迪奧先生的灰色兩款搭配 Dior Oblique 緹花帆布，白色款則為 2021 春季系列首次亮相的 Dior Oblique Galaxy 雷射雕紋皮革，以前衛新穎的手法演繹經典 Oblique 紋路。

DIOR B27 休閒鞋融合品牌創新精神與皮革工藝傳統，從邊緣染色、打磨到縫製，全於 DIOR 位於義大利的製鞋工坊手工打造。B27 休閒鞋的每道工序皆展現品牌精湛技藝，鑲嵌和層疊手法創造獨特 3D 效果，打造精緻耐用的時尚潮流之作。

最潮緹花帆布躍上休閒鞋 復古滑板文化形塑當代雋永優雅（圖／品牌提供）

品牌符碼盡顯於細節裏：鞋舌標誌性的“CD”字樣以尼龍緹花相襯，鏤空“CD”巧妙成為鞋帶孔；鞋側、底部和後跟均帶有“DIOR”標誌，讚揚其獨特魅力。品牌豐藏的全新 B27 休閒鞋，形塑當代定義的雋永優雅。

最潮緹花帆布躍上休閒鞋 復古滑板文化形塑當代雋永優雅（圖／品牌提供）

1.設計 /繪圖

DIOR B27 休閒鞋由Dior巴黎的設計團隊設計

2.Dior Oblique Galaxy

其中最大的製程亮點是藉由雷射穿孔的技術讓Dior Oblique的圖騰樣式得以最立體的方式呈現駐留於小牛皮革上。

3.鞋款上部的建構

所有鞋身上裏的皮革全程於Dior位於義大利的製鞋皮革工坊縫製完成。鞋舌上標誌性的CD 品牌字母縮寫字母以搭配的雙色調以尼龍刺繡的方式呈現。

4. 標示

扎實的膠底則是工匠以手工的方式置放於校正區確保鞋身與膠底的精準貼合。工坊以人工方式逐一標示鞋底與鞋身的膠合處以確保緊密貼合。

5. 打磨

於組裝階段進行人工打磨，特別是在皮革與膠身的接合處進行強化膠合確保鞋身的強韌。

6.組裝

在鞋款完成膠合步驟後，工坊在鞋身皮革與膠底的接合外側進行另一道強化的縫合處理以確保鞋款的耐久與優異品質的耐久性。