有化妝習慣的人，每天在夜間保養前最重要的就是把妝卸乾淨！卸妝最怕殘留不乾淨、或太刺激而傷害肌膚，若劑型挑選不當，導致黑頭、痘痘冒頭等問題更令人困擾！

開架美妝品牌Za於10月全新推出「純淨卸妝家族」，全系列四款商品包含：能秒卸防水彩妝的「純淨眼唇卸妝液」、溫和無酒精的「純淨保濕卸妝水」、手濕也可使用的「純淨深層卸妝油(保濕型)」、搭配按摩即可去除黑頭的「純淨深層卸妝油(清爽型)」。

這四種質地可依膚質及喜好隨心選擇，深層卸妝同時保養，不過度清潔、不傷害肌膚、更沒有緊繃的卸後感受，讓卸淨彩妝後的妳重現水潤亮美顏！

Za「純淨卸妝家族」全系列共四款商品。（圖／品牌提供）

Za全新「純淨卸妝家族」能徹底、快速且溫和的去除彩妝與污垢，大大的減少因卸妝而摩擦肌膚的狀況，並賦予保濕感，卸妝後重現細緻柔嫩美肌；搭配品牌全新香調，專屬的療癒橙花香氣，讓卸妝時刻也能放鬆身心，成為令人期待的幸福時刻。潔淨簡約的新包裝，以霧面的透明瓶身象徵著卸妝後純淨的感受，搭配繽紛糖果感的藍、綠、黃、粉色瓶蓋，既文青又可愛！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Za全新「純淨卸妝家族」能徹底、快速且溫和的去除彩妝與污垢，而且包裝超可愛！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得Za「純淨卸妝家族」新品*1瓶，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

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