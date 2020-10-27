大陸36歲知名女星唐嫣，擁有甜美的外貌與出眾的氣質，加上精湛的演技與同一時期出道的楊幂、劉詩詩等人堪稱「四小花旦」。25日唐嫣出席時尚盛會「ELLE風尚大典」前，在微博上先行公開一系列美照，大方秀出修長的「絕世美腿」，令不少網友直呼「哪像孩子的媽」。

公開的照片中，唐嫣穿著一件胸口及袖子皆為薄紗製作的黑色不對稱晚禮服性感出席，除了左邊的袖套上縫有大片珠寶繡花外，側邊大開高衩至腿根的設計也讓她的白皙大長腿隨著裙擺擺動若隱若現的展示出來，對比以往「傻白甜」的形象，也難得看到唐嫣霸氣外露的模樣。

唐嫣透視裙側面高衩至臀下 跨步「腿部全開」超火辣（圖／微博@浪里追剧）

微博的熱搜上還因此出現了「唐嫣的腿」的tag，粉絲看到後紛紛激動留言「這哪像孩子的媽」、「這根本是豪門御姐要去復仇的場面」、「這雙腿不能太性感」、「我的媽呀！才生完就露大長腿」、「糖糖太絕了」、「真的一點都不像更生完寶寶的人，果然女名星懷孕只會胖肚子而已」。

唐嫣透視裙側面高衩至臀下 跨步「腿部全開」超火辣（圖／微博@浪里追剧）

唐嫣在2018年與男星羅晉於維也納低調舉辦世紀婚禮後，去年9月宣布懷孕，雖他們對於私下生活十分低調也從未公開孩子出生的時間與性別，但近日開始復工的唐嫣，在受訪時透露是「女兒」，而她的身材及外貌也「神速」恢復到最佳狀態，讓粉絲們驚艷不已。