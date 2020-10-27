來自俄羅斯的時尚超模伊莉娜沙伊克(Irina Shayk)，日前接受時尚雜誌《VOGUE》的邀請擔任封面人物，在公開的照片中她不僅換上超顯身材的緊身衣，最後還全裸上陣辣曬「限制級」好身材，超逼人惹火畫面讓網友直噴鼻血。
伊莉娜沙伊克擁有精緻又深邃的五官及178cm的高挑身材，2007年為運動書刊《體育畫報》拍攝一系列泳裝寫真後一舉成名，隨後接下義大利知名內衣品牌Intimissimi及服飾品牌Guess的廣告代言人而逐漸打開知名度，加上過去曾和足球名星C 羅（Cristiano Ronaldo）的5年情，讓她人氣瞬間暴漲，成為家喻戶曉的人物。
如今已與好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）生下一子的她，日前受邀登上《VOGUE》封面，在一系列美照中她除了穿上精品品牌 VERSUS的秋冬豹紋大衣新品外，她還穿上性感的比基尼甚至「大膽全裸」，僅用花磚遮住重點部位，極致的完美曲線讓人完全不敢相信她已是一個孩子的媽。
照片一出也立即吸引超過37.7萬人按讚，並紛紛留言「太辣了」、「這身材簡直是藝術品」。
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