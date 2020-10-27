大馬網紅周甄娜（Jenna）是IG界當紅正妹，靠著巨無霸火辣身材和大膽作風引發關注，更一路從直播界紅到IG，目前已經吸引超過237萬粉絲喜愛，人氣更勝名人。近日，周甄娜時不時就以搞笑的「土味情話」大撩粉絲，讓人全被她逗樂。

周甄娜近日公開出一張日常美照，為了落實肺炎防疫政策，她確實戴上黑色口罩，全身包緊緊出門，不過在她的緊身穿搭中，好身材意外成為亮點，她寫下：「請問附近有飛機場嗎？一看見你我的心就飛起來了！」除了展現調皮的幽默感，更同時撩粉絲的心，相當逗趣。

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照片中，周甄娜選穿歐美風的裸色洋裝，淺色布料很考驗身材，只見她雄偉的上圍超搶眼，S腰身更是瘦到令人嘆為觀止，尺度驚人也令粉絲們看了直呼：「其他女的在你身邊，九成會變飛機場」、「我被你美到了」、「緊身衣真的很正」、「實在太漂亮」等。

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周甄娜以158公分身高配上傲人上圍受封「真人版娜美」，個性親民的她時不時就會發出性感美照寵粉，給足粉絲福利，也難怪總能吸引成千上萬粉絲到IG朝聖，人氣持續上漲中。