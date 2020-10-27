由南韓「國民妖精」李孝利、嚴正化、Jessi及MAMAMOO中的華莎，所組成的強勢女團「退貨遠征隊」終於在10月正式上線，4人強大的氣場不僅一舉奪下音源榜冠軍，舞台上的表現也獲得大批粉絲的肯定。近日，她們也首次登上時尚雜誌《W Korea》的封面，前衛又火辣的造型成功造成話題。

釋出的照片中，除了本來穿搭風格就十分大膽的Jessi及華莎，分別穿著胸前鏤空的Fendi的連身褲與Adekuver的豹紋高衩緊身衣外，51歲的嚴正化及41歲的李孝利尺度也不輸給後輩。

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只見嚴正化一身漆皮高衩緊身衣搭配蕾絲網襪與黑色過膝長靴，加上俐落短髮，展現元祖時尚女王的霸氣；而李孝利則是穿著米蘭奢華品牌Moschino所推出的中世紀復古低胸馬甲連身衣搭配白色高筒襪盡顯火辣好身材，加上俐落的妝容，成功駕馭這套服飾，令網友驚艷不已。

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「退貨遠征隊」是由韓國MBC電視台的綜藝節目《玩什麼好呢》中產生之企劃女子團體，並讓網友為其命名所組成，意思在於只要4位成員出現，強大的氣勢便能成功在店家退換貨而不被說什麼，也讓她們在組團前便在網路上累積超高人氣。