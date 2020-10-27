大陸女星宋茜過去以韓國女團f(x)出道，近年事業運狂飆，不僅接棒迪麗熱巴成為今年的金鷹女神，更成為卡地亞品牌摯友，近日，宋茜特別身穿一襲黑天鵝裝火辣出席公開活動，更搭配上全新的NATUREL高級珠寶，運用翠綠色寶石襯托出她白皙透亮的皮膚，舉手投足都是滿滿的高貴氣質。

宋茜曾在女團隊內擔任隊長、主領舞及副唱身分，更以優雅的形象深植人心，頗受廣大男女粉絲喜愛。私下的她也靠穿搭功力圈粉無數，這次她穿出宮廷風的V領黑色芭蕾裙，蓬鬆的裙擺意外讓她化身黑天鵝，造型華麗又復古。

宋茜芭蕾裙V領下凹洩亮點 絕美體態宛如黑天鵝（圖／摘自微博@卡地亞）

宋茜以蓬鬆感100分的裙擺襯托出高挑身材，讓168cm的她顯得更高更瘦，輕盈的薄紗則帶來優雅氣質，搭配上腳踩鞋頭比較尖的尖頭鞋，與禮服一樣都是深色系，更能一秒穿出細腿小腳，讓造型更一致。

宋茜芭蕾裙V領下凹洩亮點 絕美體態宛如黑天鵝（圖／摘自微博@卡地亞）

宋茜端莊又時髦的穿搭一出，讓粉絲們看了紛紛大讚：「我看姐姐是從拉斐爾畫裡走出來的自帶光環的絕世貴族吧」、「姐姐好美」、「卡地亞品牌摯友太好看了相得益彰」、「這個鎖骨絕了」等。