36歲本土劇女星吳婉君外型甜美，因在台劇《炮仔聲》中飾演吳家雯一角而走紅，亮眼外貌及姣好身材讓她人氣狂飆，更拿下「台劇女神」封號。近日，她心心念念衝野溪放鬆的行程，因此一連發出多張好友趙駿亞拍攝的側拍照，大秀惹火曲線。

光看臉可能看不出來，其實吳婉君是身高157cm的小隻馬，雖然嬌小，但身材比例卻是無敵辣妹等級，在照片中，她一把脫下外衣，僅穿紅色運動BRA就上陣，以胸前挖出3洞的剪裁展現事業線。

在 Instagram 查看這則貼文 吳婉君Cocco Wu（@cocco__wu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 12:36 張貼

吳婉君寫下心情：「聽說好天氣快要沒有了，趁著今天的艷陽高照，曬一下我的野溪溫泉清涼照，鱷魚先生真的太可愛了！」仔細一看，她竟然騎上巨型鱷魚的填充玩具上，乍看之下逼真到嚇呆一票粉絲，也成功引發熱議：「鱷魚有點累了」、「你什麼時候要騎真的鱷魚」、「放開那隻鱷魚，鱷魚腦充血了」等。

在 Instagram 查看這則貼文 吳婉君Cocco Wu（@cocco__wu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 8:55 張貼

吳婉君更搞笑表示：「我在水裡看起來比較瘦，但又不能不起來！」性感破表的邪惡視角照一出，立刻吸引超過1.5萬人按讚，人氣居高不下。