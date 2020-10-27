2020年詭譎多變的大環境，讓人們回歸家庭，並從中體會人性基本價值的重要，美式時尚精品COACH今年新登場的秋冬新品風格懷舊復古，色調也以暖色調為主，充滿了溫暖的氣氛，秋冬廣告也以「Coach Family」為主題，邀請珍妮佛羅培茲等名人與家人一起入鏡，因為家人的愛與扶持、家庭的力量，正是COACH所要傳遞頌揚的精神。

COACH秋冬風格懷舊復古，色調以暖色系居多，充滿溫暖的氛圍，模特兒蕭珮瑩穿白色外套2萬8800元，襯衫7500元，開襟毛衣1萬2800元，長褲1萬9800元，手拎經典托特包1萬4800元。（JOJ PHOTO攝）

今年執行創意總監Stuart Vevers設計的眾多秋冬包款當中，特別主打風格復古的Beat包，以紐約街頭藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的塗鴉畫作為靈感，包款上融入藝術家最具代表性文字塗鴉、皇冠等圖案，突顯出搶眼叛逆的風格，Beat包內部有三個夾層與多功能插槽，肩帶有可自由替換，既實用又百搭。

今年秋冬COACH主打Beat包，模特兒蕭珮瑩穿COACH連身裙2萬3800元，手拎粉色Beat包2萬1800元。（JOJ PHOTO攝）

融入COACH經典LOGO印花元素的包款，向來深受粉絲的喜愛，今年新款Alie包、TABBY包等包款就大量採用經典LOGO提花布，並以光滑皮革或鵝卵石顆粒皮革混搭，方正的外型輪廓更添懷舊復古風。

COACH的馬車圖騰（Horse and Carriage）也是辨識度非常高的品牌經典元素，Horse and Carriage馬車圖騰不僅大量出現在COACH的各種包款中，且巧妙結合美國、紐約城市的圖騰，深入強化品牌的DNA，如象徵紐約的大蘋果、勝利女神像、摩天大樓等，讓人愛不釋手。

兩年前拿下「璀璨之星」冠軍的伊林名模蕭珮瑩詮釋COACH秋冬新裝與新包款，並現身說法宣傳「璀璨之星」年度選秀大賽，目前「璀璨之星」選秀比賽即起接受線上報名，報名至11月18日截止。

COACH Beat撞色肩背包，2萬7800元。（COACH提供）

COACH Beat白色肩背包，2萬1800元。（COACH提供）

COACH 白色托特包，1萬9800元。（COACH提供）