26歲台灣女星鮪魚（徐瑋吟）以32C、22、33的火辣三圍走紅，長相甜美的她從外拍界發展，後續登上綜藝節目成為常客，更以與小鐘搭擋主持《愛玩客》。私下的她愛玩又愛美，時不時就會發出辣照圈粉，近日分享自己去綠島的寫真，美到讓粉絲們全被電暈。

在IG曬出的一系列海景美照中，鮪魚穿出白色綁帶衣及泳褲，上半身緊緊包住白皙美肌，更從上帝視角由上而下拍照，這套中空裝讓姣好的纖腰曲線一覽無遺，鮪魚在照片中笑得燦爛，更發文寫下心情：「大海之旅正式告一段落，明年夏天開始時我們澎湖再聚！」

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 下午 9:51 張貼

鮪魚表示自己回程前，不免俗還是去了超人氣景點「牛頭山」，以360度環繞景色為這趟旅程劃下最完美句點，只見她身穿帶點亮絲的裸色洋裝，在陽光下顯得光澤加倍，十分有質感。

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 上午 4:04 張貼

就算瘋狂以照片洗版，粉絲們依舊看得如癡如醉，紛紛回應：「被你洗的好爽」、「好美好美」、「鮪魚，要回歸大海懷抱，吐舌撒嬌喔？」、「第四張有美人魚」、「笑得好好看」等。