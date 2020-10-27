36歲女星成語蕎（Jenny）以高顏值外貌與32D級美胸走紅，剛出道就以「小侯佩岑」封號聞名，近日，成語蕎與同為性感女神的陳斯亞相約自由潛水，兩人一起大方秀出神誘人體態，令網友們看大噴鼻血，短短時間就吸引超過6千多人按讚。

照片中，成語蕎選穿一套拉鍊連身泳裝，仔細一看竟是來自「內衣女神」拐拐（許采晴）的品牌S'dare，正面的拉鍊設計讓她傲人的深溝一覽無遺，尤其渾圓飽滿C線超吸睛，而斯亞也小露酥胸，她選穿清新款的天空藍色運動小可愛，以大U領展現迷人鎖骨及修長天鵝頸，胸下則以網紗拼接，透膚設計看起來加倍性感。

在 Instagram 查看這則貼文 成語蕎 Jenny ジェニー（@imjennycheng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 8:02 張貼

成語蕎透露這是她首度嘗試潛水，「在水中一開始真的有點緊張，還好有很專業又有耐心的教練教導，陪著我們反覆練習動作慢慢的抓到水感了」，她更表示，「希望早日可以成為在水中優游自在的美人魚。」

在 Instagram 查看這則貼文 成語蕎 Jenny ジェニー（@imjennycheng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 18 日 上午 3:39 張貼

成語蕎的火辣曲線再度震驚眾人，美好身材也讓粉絲們看了大讚：「語蕎你們好漂亮」、「仙女般的氣質~~日系的臉蛋蕎~」、「你們是最漂亮的美人魚」、「美人魚公主蕎」、「兩位美人魚」等。