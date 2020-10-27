可別以為「爆款製造機」只有包款火紅，以「創造比高級訂製服實穿的高級成衣」為品牌創立初衷的Chloé，其服飾系列同樣不容小覷，而當中又以蕾絲刺繡單品最享譽盛名！今年秋冬，品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi在不同織物上重新詮釋蕾絲刺繡單品，並飾有Chloé專屬的特殊圖紋，仙氣滿溢而受到眾女神青睞，像是楊冪、何超蓮、Melody、侯佩岑及韓國時尚女星高準熹不約而同選穿Chloé 2020秋冬系列服飾，簡直就是女神御用裝。

楊冪示範超爆款女神仙氣裝 蕾絲刺繡襯衫極簡優雅（圖／品牌提供）

有別於「香港最美千金」何超蓮仿效秀上搭配咖啡色寬版皮帶與同色系雕花短靴，楊冪以白色露指跟鞋巧搭Chloé烏干紗刺繡襯衫與英式刺繡長裙，藉由不同材質及刺繡手法演繹單一色調卻不單調的極簡優雅。Melody則以棕色雕花短靴妝點具有裝飾藝術風格的Chloé烏干紗刺繡洋裝，顯得甜美俏麗，頓時回春成少女。

「香港最美千金」何超蓮仿效秀上搭配咖啡色寬版皮帶與同色系雕花短靴（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 Melody Liu 殷悅（@melodykliu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 3:01 張貼

韓國女星高準熹則對Chloé格紋刺繡洋裝情有獨鍾，以尖頭跟鞋作點綴並大露美腿，則帶有些許性感的都會風情。而侯佩岑身上的黑白女性圖騰洋裝為Chloé與知名藝術家Rita Ackermann所合作推出的聯名系列，由於數量有限，名媛貴婦想入手還得先排隊。

在 Instagram 查看這則貼文 고준희 GOJOONHEE（@gojoonhee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 下午 9:01 張貼

本季Chloé從Rita Ackermann典藏庫九十年代的作品當中，挑選五幅女性畫作轉化為服飾與包款上的印花，展現現代女性柔和雅致的神韻與獨立剛毅的姿態。Ackermann低調但風格叛逆的女性圖騰，透過不同質地如絲質洋裝、棉質T恤、羊駝大衣、毛毯與包款，各自表現迥然不同的視覺效果，像是侯佩岑身上的洋裝，利用絲質面料與珠飾刺繡中和個性化的女性圖騰，看起來氣質出眾。