全新系列包含八款單品，以HUGO BOSS競賽帆船的顏色為主調，配合賽船的環保設計概念，在生產過程中減少使用天然資源。英國帆船運動員及船長Alex Thomson亦將駕駛此賽船出戰2020旺代單人環球帆船賽(Vendée Globe)。

防水外套、連帽棉衫、棒球帽及背包均採用Plastic Bank®生產的Social Plastic®紗線，經編織成為雙面再生聚酯纖維。這種做法既有效減少製造海洋塑膠，亦能改善回收者的生活，促進社會綠色運動。

朱正廷愛牌秋冬加碼航海男裝 環保物料邁向永續時裝（圖／品牌提供）

BOSS Logo T恤、Polo衫、針織帽及厚棉衫則選用COTTONFORLIFE的棉花精製。作為社會企業責任的項目，COTTONFORLIFE致力發展及維持高品質有機棉的種植，推動完全透明、生態友善及具社會責任的棉花生產價值鏈。

朱正廷愛牌秋冬加碼航海男裝 環保物料邁向永續時裝（圖／品牌提供）

凡採用永續發展原材料生產的服裝均會附上RESPONSIBLE（承責）標籤。透過專屬的服裝吊牌及網上標識，顧客可以輕鬆識別有關產品。這些服裝的主要面料必須由至少60%以上的永續材料構成。

朱正廷愛牌秋冬加碼航海男裝 環保物料邁向永續時裝（圖／品牌提供）

除承責航海系列，BOSS本季亦推出以Responsible圓形標識為視覺元素的承責系列單品，包括經典黑、灰色和象徵永續發展的森林綠色的寬鬆剪裁厚棉衫、T恤和Polo衫，所有單品同樣採用有機棉和再生纖維紗線打造。男星朱正廷早前亦穿著此系列上衣演繹永續時尚風格。