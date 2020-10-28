台灣女星楊佩潔從7歲就出道拍廣告，甜美外貌從小美到大，童星出身的她是公認的美人胚，出道後陸續在不少戲劇、節目中嶄露頭角，更曾參與夯劇《我和我的十七歲》演出，近期則加入八點檔《女力報到－最美的約定》陣容，更大膽穿泳裝入鏡，意外曝光好身材。
楊佩潔向來以甜美印象深植人心，近期除了在《女力報到》節目中穿比基尼化身惹火尤物，大方秀渾圓美胸之外，更開始在個人IG上解放身材，近日，她單穿白色浴袍自拍，更直接上傳跟粉絲們分享，深V領口絲毫藏不住傲人的車頭燈，性感的畫面十分吸睛。
除了發美照，楊佩潔釣足粉絲胃口，在貼文中寫下：「幫我看一下有沒有香豔刺激的畫面謝謝！」她透露自己近期都走一個火辣辣路線，性感美照一發果真引發騷動，更連女星謝金晶都現身回應：「哇好胸喔！」。
楊佩潔的身高156公分、體重40kg，身材比例嬌小勻稱，可說是不少男性心目中的小隻馬女神，粉絲們看了美照也直呼：「好漂釀哦，已羨慕」、「看不出來有料喔！」、「漂亮加可愛，心中小美女～」、「佩潔性感破表」等。
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