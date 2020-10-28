香港女星朱茵過去曾以電視劇《射鵰英雄傳》的黃蓉一角及《西遊記》中飾演的「紫霞仙子」而聞名全亞洲。近日迎來49歲生日的她，特別登上大陸時尚雜誌《VANGUARD》先鋒的封面來為自己做紀念，大膽展現性感曲線及纖細美腿吸引網友的熱烈討論。

在公開的照片中，朱茵換上多套不同風格的造型，除了黑白棋盤格針織洋裝盡顯凹凸有致的好身材外，時下最流行的超激短裙搭配黑色長靴朱茵也沒有錯過，大方展現膝上30cm絕對領域超火辣，她還直接站在古董老爺車前展現成熟女性的霸氣與魅力，一雙白皙美腿同樣相當吸睛，絲毫看不出她已將近50歲。

在 Instagram 查看這則貼文 朱茵（@chuyan_athena）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 下午 11:35 張貼

朱茵在專訪中也透露自己的凍齡方法，在飲食方面她都會由菜先開始，之後才是吃肉及澱粉類食物，這樣可以避免自己吃得過飽又吃得剛好，另外她還會隨身帶著紅棗、枸杞、菊花、龍眼乾等一起沖泡成「養生茶」，來維持身體暖度。

但最重要的還是自己的心態，只要能夠持續保持自我，不被他人或是環境所影響便能自然放鬆維持好心情。