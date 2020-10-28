南韓大勢女團BLACKPINK於10月2號發行全新單曲《Lovesick Girls》，MV上線短短一週便吸引超過1億點閱，創下驚人好成績，成為全球最有影響力女團。而成員Rosé近日也受邀擔任11月號時尚雜誌封面人物，在公開的照片中又帥又性感的穿搭吸引粉絲的目光。

被粉絲封為「人間玫瑰」的Rosé，與其他團員一樣擁有精緻的五官與迷人的特質，加上獨特的嗓音與纖細好身材受到全球粉絲愛戴。日前她受邀拍攝時尚雜誌《DAZED》的雜誌封面，換上多套帥氣的漆皮服裝造型，再度以冷豔的表情征服全場。

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其中一張照片中，她穿著透雪紡透視長裙搭配漆皮長靴，以邪惡視角辣曬性感腿根與黑Bra，大秀若隱若現的好身材，粉絲們看了直呼「太帥了」、「妹妹又出來放電了」、「Rosé不要太美」、「怎麼每個成員都這麼殺」。

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另外，Rosé也在近日公開一系列的MV造型側拍，中空短裙造型秀出白皙長腿及纖腰，再度引來超過285.7萬人按讚，人氣無法擋。