近期最夯的時尚影集絕對非《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）莫屬，由美國女星莉莉柯林斯（Lily Collins）出演女主角，五官靈動精緻的她被封為「現代版奧黛麗赫本」，也讓該劇話題度直線狂飆，不過她在戲中的閨蜜「Mindy」也是不可忽視的美人胚，更因影集熱播一起暴紅。

在《艾蜜莉在巴黎》中飾演女主角閨蜜「Mindy」的人正是今年29歲的韓裔美國女星艾希莉·樸（Ashley Park），她在劇中的個性仗義直率，大方活潑的特質超圈粉，戲外的她更是多才多藝的全方位藝人，身兼舞蹈家和歌手身分，曾入圍葛萊美、東尼獎，更是百老匯備受矚目的新星。

在 Instagram 查看這則貼文 •• Ashley Park ••（@ashleyparklady）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 29 日 上午 7:51 張貼

近日，Ashley Park登上英國女性雜誌《GLAMOUR》，單穿白色BRA出鏡，大秀胸前傲人的車頭燈，好身材完全藏不住，緊緻的纖腰上更看得到明顯川字線，下半身則搭配透視感挖洞裙，若隱若細展現美腿，更連隱約看到三角地帶，尺度健美又惹火，令人嘆為觀止。

在 Instagram 查看這則貼文 •• Ashley Park ••（@ashleyparklady）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 9:05 張貼

Ashley Park有著一張亞洲臉孔，卻藏不住體內的性感歐美魂，作風前衛的她時不時就會在IG曬出辣照，毫不吝嗇展現自信好身材，尤其她焦糖色的皮膚更襯托出個人特色，目前個人IG已吸引超過41.6萬位追蹤者喜愛，人氣持續飆升中。