人氣辣妻KOL山東近期因老公得金曲獎生活美滿，但保養上卻出了點小狀況！保濕多年卻覺得好的保養品難尋，苦惱之餘在社群平台上發了「保濕瞎事」限時動態，沒想到透過網友大量回覆發現，民眾愈保濕愈糟的經驗高達9成！

網友保溼失敗經驗百百種，像是「抹下去化成水珠然後就不見惹，說好的吸收應該是蒸發了吧？」、「腳踝乾到男友問我是不是晚上有去工地上班？」「使用某品牌後，皮膚反而脫皮到被說像是小吃店的紅色衛生紙」、「因為臉太乾敷保濕面膜，結果像被鹽酸潑到！」等數十則留言，顯現多數人依然迷「濕」在肌膚保濕之中。

多數人想到保濕，都是以形補形的觀念，認為保濕產品水份夠多才有效。事實上，皮脂膜的油脂不夠，經皮水分散失，才是皮膚乾燥的最大關鍵，當保養品中的水分接觸到肌膚後會逐漸揮發，將皮膚中既有水份一起帶走，導致愈保濕卻愈乾的狀況屢見不鮮！

在 Instagram 查看這則貼文 山東（@sadon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 上午 6:48 張貼

秋冬想要有效保溼，建議可「先水後油」，亦即保養先擦水狀的保養品，例如化妝水、導入液、精華液等，接著擦上有鎖水功能的滋潤保養品，例如保養油、美容油、乳液、乳霜等，才能補水並鎖水，達到切實保溼的效果。