2020年的尾聲，SABON在名為聖誕節的舞台上，翻開了胡桃鉗的奇幻篇章，聖誕限量品鮮豔的色彩和幸福的香味都讓人沈醉不已，無論送禮或自己入手都好適合！

每年SABON的聖誕限量系列都令人期待不已，今年聖誕系列靈感來自於歷久彌新的童話「胡桃鉗」，SABON華麗轉身為「糖梅仙子」，在夢境中穿梭於瑰麗多變的魔幻世界，處處充滿迷人香氣與美妙驚喜。SABON聖誕限量系列，重現胡桃鉗故事中的奇幻王國與鮮活色彩，並以梅李、玫瑰與牡丹演繹高雅空靈的糖梅仙子，編織出令人著迷的幸福咒語。

以色列綠玫瑰柔嫩美體組、茉莉花語柔嫩美體組，各NT1,680。（圖／邱映慈攝影）

SABON聖誕系列香氣以胡桃鉗故事中靈魂人物「糖梅仙子」為靈感，利用香氣創造其空靈高貴、飄渺優雅的氣質。由凜冬中梅李果香為序曲，迎來牡丹及玫瑰，詮釋糖梅仙子溫柔從容與空靈飄渺的樣貌，而尾韻則以麝香與檀香木頌讚糖梅仙子的溫暖淡定。不同香氣綿延堆疊，刻劃出糖梅仙子優雅綽約的剪影，並為胡桃鉗幻境留下驚喜歡愉的感受。

童話迷你宣言香水禮盒NT1,080、胡桃鉗幻遊香氛皂NT450。（圖／邱映慈攝影）

胡桃鉗幻遊極潤護手霜NT880、宣言系列香水胡桃鉗幻遊NT2,180。（圖／邱映慈攝影）

在SABON的奇幻王國中，打開每個禮物就如同翻開一本故事書，展現鮮活的色彩、幸福的香氣與令人著迷的享受，包裝設計融合部份巴洛克元素與華麗的古典芭蕾舞團風格，所有禮物以深邃迷人的襯紙與絲光緞帶美麗地包裝於精緻的紙盒之中，SABON將聖誕節的每一刻都轉化為值得回憶的美好、驚喜與冒險，今年SABON邀請您重回孩提時光，探索來自奇幻王國的禮物！

胡桃鉗幻遊沐浴球NT380。（圖／邱映慈攝影）

胡桃鉗幻遊薰香組450ml／NT3,280，100ml／NT1,180。（圖／邱映慈攝影）