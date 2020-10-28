少女時代成員俞利，今年不僅接下了電台的主持棒，還開啟了網路節目「俞利的飯桌」，教大家如何用簡單的食材煮出豐盛的一餐，俏皮又活潑的主持風格受到粉絲們的愛戴。近日她在個人社群平台上曬出與友人一同參加婚禮的「背影照」，引來大批粉絲的討論。

在公開的照片中，俞利與另外兩名女性友人，雖背對著鏡頭依然看出是參加婚禮，而透過人物標籤才發現原來她身旁著的正是少女時代其他名成員太妍與潤娥讓粉絲們興奮不已，而她們身上所穿的服飾也同樣引起話題。

只見俞利穿著一件黑白千鳥格紋的洋裝，背部抽鬚的設計讓她的背影看起來更加纖細，站在中間的太妍則是穿著黑色寬版西裝外套，一旁的潤娥則是以大地色條紋西裝外套搭配黑色套頭貼身衛衣。三人雖全身包緊緊、臉上都戴著口罩，但溫柔的「中盤髮」造型，依然讓粉絲們看了頻頻大讚「溫柔又有禮貌的穿搭」、「姊姊們真是有默契，連髮型都一樣」、「低調又好看的穿搭」

在 Instagram 查看這則貼文 ʏᴜʀɪ ᴋᴡᴏɴ（@yulyulk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 7:13 張貼

照片中雖不知道是參加誰的婚禮，但眼尖的網友推估新郎應是近日悄悄完婚的昌珉(東方神起)，因婚禮細節始終保密到家讓網友直呼「根本是情報局等級」，而照片的曝光也讓外界不停的猜測。