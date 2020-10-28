美國流行樂小天后亞莉安娜格蘭德(Ariana Grande)，於10月23日發行全新單曲《Positions》，MV一推出便在短短5天突破4000萬點閱，成為各大音樂排行榜冠軍。而總是穿著高跟鞋示人的她，近日在社群平台中竟罕見曬出「穿著3cm低跟鞋」的照片，超萌的身高引起粉絲們關注。

實際身高只有153cm的亞莉安娜格蘭德，不管是在舞台上還是節目上，只要是她出現的地方腳上總是踩著10cm左右的高跟鞋好彌補自己嬌小的身高，配上她凹凸有致的好身材與精緻的小臉，整體視覺效果便能看起來纖細又修長。

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不過，日前在她公開的IG照片中，難得脫掉「恨天高」以ㄧ件寬版斗篷白色小洋裝搭配Belle Vivier所推出的復古黑白漆皮方扣低跟鞋，雖整體感覺比不上高跟鞋的霸氣，卻散發出溫柔女人味，吸引超過671萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Ariana Grande（@arianagrande）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 下午 1:25 張貼

而MV中，安娜格蘭德也不忘穿上白色鏤空馬甲裙與黑色貼身小禮服展現前凸後翹的好身材，讓粉絲們忍不住暴動。