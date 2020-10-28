南韓29歲知名女歌手CL(李彩麟)，時隔10個月將於10月29日一次推出2首新單曲《HWA》和《5STAR》，讓粉絲們興奮不已。但在新歌發表之前已安排一連串宣傳的CL，28日上午便出現在MBC電視台，準備為節目錄影，而她一身多層次的穿搭，讓網友看了忍不住熱烈討論。

已許久沒出現在公開場合的CL，一到現場就受到大批粉絲及媒體包圍，只見她臉上戴著墨鏡與口罩，身上穿著黑色毛絨短版上衣搭配黑色不對稱長裙與黑色跟靴，外面再套一件長至腳底的藍色罩衫外套，上衣不對稱剪裁的V型設計將整體視覺效果拉長，與外搭的長衫形成強烈對比，CL即使全身包緊緊也藏不住她的女王霸氣，與台灣女星張惠妹十分相似。

引來不少網友紛紛留言「不說以為是張惠妹」、「又是一位氣場全開的女王」、「女神霸氣總是不小心外洩」、「這套穿搭大概只有她能駕馭」。

在 Instagram 查看這則貼文 Chaelin CL dlwlrma Roseyxxi（@dlwlrmaclxxi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 下午 9:46 張貼

據消息指出，CL的首播單曲《5STAR》，找來了唱作俱佳的Epik High成員TABLO，以及多名海外作曲家共同製作，TABLO接受媒體採訪時也透露「5STAR如果以酒店等級來分便是”五星級”」，而這兩位創作男神與女神的組合也讓粉絲十分期待。