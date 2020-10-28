大陸著名女星陶虹又稱「小陶虹」，以實力派女星頭銜在娛樂圈闖蕩多年，曾獲得中國電影金雞獎最佳女主角、大眾電影百花獎最佳女配角肯定，而保養得宜的她今年已經邁入48歲，卻絲毫看不出歲月帶來的痕跡，時不時就因凍齡美貌造成話題。

近日為了ELLE風尚大典活動，陶虹身穿土色亮片裙拍攝一系列嫵媚的禮服大片，貼身剪裁不僅女人韻味十足，更讓身高164cm的她看起來逼近170cm，凹凸有致的體態一曝光，立刻造成熱，讓粉絲們看了直呼：「太有創意啦！居然在打麻將哈哈哈」。

48歲小陶虹扭結裙綁出纖腰 辣秀凹凸有致身材（圖／摘自微博@FashionWear）

寫真中，陶虹選穿秋冬最經典的土色系連身裙，在肩膀上加入墊肩元素，看起來氣勢滿分，而胸前有著性感的V領，襯托出她骨感的天鵝頸及鎖骨線，在腰間處則以扭結設計綁出纖腰，全套服裝更點綴上細閃的貼片，整體穿搭風格高級又有藝術感，意外吸睛。

48歲小陶虹扭結裙綁出纖腰 辣秀凹凸有致身材（圖／摘自微博@FashionWear）

陶虹減齡的穿搭看起來自信滿滿，散發優雅的貴婦氣質令粉絲們看了狂讚：「穿著禮服打麻將好辣」、「真有豪門宴會即視感」、「完全不像50歲的女人」、「太美了」、「小陶虹女神」等。