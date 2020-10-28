35歲大陸女星王麗坤過去以《七劍下天山》出道，後續在《美人心計》中飾演慎夫人及王娡2個重要角色而受到矚目，不僅五官清秀，氣質更是典雅自然，過去曾大方在節目中素顏出鏡，因此受封「素顏女神」。近日，她身穿一襲銀色公主風長裙出席活動，濃濃的仙氣照一曝光立刻引發熱議。

氣質一直為人稱道的王麗坤畢業於北京舞蹈學院中國民族民間舞系，練舞多年的她身段優美、體態姣好，舉手投足都是焦點，近日，她身穿一套閃亮的銀色長裙，平口的上半身襯托出她的纖瘦身材，同時搭配寶格麗的Barocko巴洛克系列珠寶，以亮眼的藍寶石襯托巨星氣質。

167cm素顏女神王麗坤閃亮辣裙襯出激瘦纖腰曲線（圖／摘自微博@BVLGARI宝格丽 ）

王麗坤屬於身材相當骨感的女明星，雖然擁有167cm的高挑身材，體重卻僅有42公斤，這次穿上裙襬超多層次的公主裙，讓全身比例更協調，女王的氣場十足，就連粉絲看了都驚為天人，直呼：「好像暗夜精靈」。​

167cm素顏女神王麗坤閃亮辣裙襯出激瘦纖腰曲線（圖／摘自微博@BVLGARI宝格丽 ）

除了清純路線，王麗坤就連氣勢風格都駕馭得相當好，一系列寫真令粉絲們看了狂讚：「少女性感兼具」、「不愧是時尚界新寵」、「老王太美了」、「對你的愛一切盡在不言中」、「滿滿的時尚感」等。

167cm素顏女神王麗坤閃亮辣裙襯出激瘦纖腰曲線（圖／摘自微博@BVLGARI宝格丽 ）