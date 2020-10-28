韓妞最令人嚮往的除了簡單時髦的造型、服貼有型的妝感，最重要的莫過於由內而外散發的光透好氣色，但除了好氣色，其實他們還默默追求潤到底的純淨、透亮！

來自韓國的小農自然主義保養品牌Thank You Farmer（感謝農夫）江華喬桐米系列，全系列添加從韓國的清境區域江華喬桐生長的稻米中萃取出的萃取物，富含多重維他命與補水的特性，幫助肌膚水潤同時補充肌膚所缺乏的養分。除了小紅書討論度爆棚、韓國80萬美妝Youtuber @areumsongee愛用，更於2020年登上韓國智能美妝APP Hitple推薦品牌名單，現在不用找代購、於台灣蝦皮即可毫不費力輕鬆購入。

目前台灣引進洗面乳、凝膠面霜、精華液、精華液等四個品項，保養懶人一定要收的就是兩用的「江華喬桐米亮白面膜洗面乳」，平日除了可當作洗面乳使用，有閒暇時刻時也可以當作泥膜使用，透過滿滿稻米萃取物，簡單5分鐘即可一瓶完成平日最耗時的保養步驟與瓶瓶罐罐，有效省時更保養到位！

江華喬桐米亮白面膜洗面乳除了拿來洗臉，也可以當作泥膜使用。（圖／品牌提供）

另外保養控都知道要依肌膚狀況隨時調整使用的保養品，肌膚穩定時可使用清爽舒適型的、肌膚乾燥時使用較為滋潤的，「江華喬桐米透亮凝膠面霜」滿足調整保養品滋潤度的需求，凝膠、乳霜2 in One的混搭質地，讓女孩們可以根據不同時節針對肌膚的狀態自行調配恰到好處的凝膠與乳霜份量，有效針對肌膚的特性補充最剛好的營養，幫助倦容肌膚回覆最剛好的光澤。

江華喬桐米透亮凝膠面霜是「凝膠、乳霜」2合1的混搭質地。（圖／品牌提供）

在韓國坐擁81.2萬粉絲的美妝部落客[email protected]曾分享自己私下保養的愛用品就是「絕對深層補水精華液EX」，不僅僅是夜間保養能達到舒緩、補水，更推薦於化妝前當作妝前打底使用，除了能有效幫助妝感更自然、也因為其深層補水的特性，讓妝感更持久，輕而易舉打造人人夢寐以求不脫妝的光澤透亮「稻米美肌」！

絕對深層補水精華液EX特別推薦於妝前使用。（圖／品牌提供）

最後是保養步驟中最基礎的「江華喬桐米透亮精華化妝水」，富含滿滿的積雪草萃取、蓮花萃取、無花果萃取，有效幫助清潔後的肌膚補充水份，搭配化妝棉使用可幫助肌膚角質整理，進而達成再次清潔，讓肌膚更加乾淨透亮。

江華喬桐米透亮精華化妝水推薦搭配化妝棉使用。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出4名粉絲，每人可獲得Thank You Farmer（感謝農夫）正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

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