台灣女星楊丞琳近日除了即將迎來「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，更將同步推出最新專輯來迎接出道20週年，事業運如日中天。而為了時時刻刻維持最佳狀態，練舞可說是她最常做的運動，近日她公開一系列練舞辣照，以火辣穿搭引發話題。

照片中，楊丞琳穿出今年歐美夯翻天的激短帽T，搭配運動Bra，讓正面大方展示U字的黑色內在美，小露酥胸及水蛇腰，再次以又甜又辣的穿搭征服粉絲們的心。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 3:27 張貼

在練舞教室中，可看出背景是充滿活力的亮橘色，對此，楊丞琳本人顯得很滿意色調，她在貼文中寫下：「今天張大攝影師替我選的燈光是「丞色」（諧音橙色），我的應援色耶！好好看」充滿童心的趣味發言讓粉絲們聽了全融化。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 28 日 上午 12:20 張貼

日常楊丞琳熱愛透過健身重訓及各類運動維持女明星身材，近日她也自曝：「三週沒有跳Zumba了，不是有工作就是老師沒時間，我想它了！能夠跳Zumba，真好～」粉絲們看了一系列運動寫真則回應：「好美！我穿這種衣服應該會很像灌壞的糯米腸」、「這衣服很加分在練舞時，真的好想要！」、「簡直是竹竿腰……」、「太性感了」等。