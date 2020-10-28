台灣女星賴薇如曾是人氣女團「七朵花」的成員之一，長相甜美的她擁有人見人愛的娃娃臉，配上白嫩細緻好膚質，絲毫看不出已經邁入35歲，堪稱凍齡界女神。近年她活躍在綜藝節目界，靠著活潑個性圈粉，私下的她更是粉絲們的時尚指標，每套穿搭都備受推崇。

姣好身材的賴薇如時常透過社群平台分享日常穿搭美照，近日，她以一身秋天感濃厚的土色系穿搭出門看展，從西裝、內搭、到褲子一致選卡其色，最後頭戴毛線編織材質的貝雷帽增加層次感，走一個知性少女風，她也發文表示：「昨天趕上台北國際藝術博覽會！又認識了許多藝術家！」

在 Instagram 查看這則貼文 Doris Lai 薇如（@imdoris_1230）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 1:36 張貼

在另一套穿搭中，賴薇如則以「全身白」出席來自法國一年一度的白色野餐活動，在場每個人都盛裝打扮，就連她也不例外～這次她則選穿透膚感襯衫，讓內搭的白BRA若隱若現，下半身則穿上高腰白寬褲，一秒讓腿常逼近170cm，看起來格外亮眼。

在 Instagram 查看這則貼文 Doris Lai 薇如（@imdoris_1230）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 上午 2:48 張貼

賴薇如的身高雖然只有152cm，卻靠著穿搭技巧配出9頭身的視覺感受，顯高效果超驚人，超適合嬌小女孩們學起來！而粉絲們看了也狂讚：「看起來腿好長，整個人都拉高了」、「大長腿美女」、「薇如好可愛」、「公主太美了」等。