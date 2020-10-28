迎接初秋，最懂女孩、最會調色的I’M MEME再度出擊，「我愛心機唇萃家族」精選推出10款全新「日曬果豆色」唇萃，搭配消費者好評爆棚的兩款質地，分別是絲絨粉霧感的「我愛心機好感乾燥唇萃5款新色」與水潤粉霧感的「我愛心機水霧唇萃5款新色」，在氣溫漸涼的季節，更需要溫潤的好氣色，擦上韓妞最新熱愛的日曬果豆色系，展現迷人好氣色。

品牌年度銷售冠軍「我愛心機好感乾燥唇萃」，搭配綿密奶霜質地，更是獲得Dcard、PTT網友讚譽：「顏色調得有夠美」、「乾燥質地超滑順」、「有選色障礙，5色都想要」，加碼再推出5種個性新色：高冷深焙紅、率真淺焙紅、低調中焙土、自信深焙橘、大膽重焙紅，一抹美的爆擊心臟！

我愛心機好感乾燥唇萃秋冬新5色實擦圖。（圖／品牌提供）

我愛心機好感乾燥唇萃主打色 #006高冷深焙紅。（圖／品牌提供）

同時，2020上半年上市「我愛心機水霧唇萃」，帶點介於女孩與女人之間的初熟深色調，搭配獨家輕盈歐蕾質地，創造出5種迷人大女孩特調歐蕾，被網友稱為「買了不會後悔的唇萃」、「半糖系寶寶唇」、「最平易近人的唇彩」，今年秋冬再推出5款可口新色：可可豆歐蕾、煉紅豆歐蕾、紫芋豆歐蕾、肉桂豆歐蕾、烤紅豆歐蕾，以充滿溫度的溫暖果豆色為靈感調配。

我愛心機水霧唇萃秋冬新5色實擦圖。（圖／品牌提供）

我愛心機水霧唇萃主打色 #008煉紅豆歐蕾。（圖／品牌提供）

全新10款色選，不論在任何場合，都能找到最適合的一款唇色，無法出國散心的2020秋冬，擦上展現輕熟氣質與個性溫度感的日曬果豆色唇萃一掃陰霾，仿佛一秒置身於首爾東大門咖啡廳，品嘗濃郁拿鐵般地溫暖愜意！

我愛心機好感乾燥唇萃主打色 #007率真淺焙紅。（圖／品牌提供）

我愛心機水霧唇萃 #010肉桂豆歐蕾，寶雅獨家。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得我愛心機唇萃系列唇彩正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/5

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