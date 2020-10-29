馬來西亞女星藍星蕾（Amber Na）以「亞洲百大DJ」名號走紅，身高163cm的她擁有白皙皮膚、傲人32E罩杯美胸及大長腿，甜美外型堪稱全民女神，她近年積極在台灣發展，從廣告、主持活動到綜藝節目都能看到她的身影，更推出寫真集，人氣居高不下。

近日，藍星蕾發出居家穿搭和大家分享，只見她穿上一件版型寬鬆的白色吊嘎，裡面疑似沒穿，讓飽滿胸型若隱若現，尤其豪乳下緣形成邪惡陰影，她同時發問：「忙了一早上，終於可以吃午飯了，有誰要一起的嗎？」令人看了紛紛搶答：「我要！」、「流鼻血的人默默經過」、「小性感」、「選我選我」。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ AMBER NA 藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 下午 8:41 張貼

面對水漲船高的超夯人氣，藍星蕾也打鐵趁熱，先前才在8月火熱推出寫真集《真星愛上你Addicted to you》，竟在寫真中大膽全裸泡牛奶浴，辣翻天的畫面讓粉絲們看了狂讚：「妳太正了辣」、「我買10本」、「一定要支持」、「好喜歡星蕾」、「女朋友就要找你這種的」等。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ AMBER NA 藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 6:13 張貼

外型看似天然呆的藍星蕾，其實是畢業於新加坡奧林比亞大學修讀國際商務法律學士及碩士的學生，堪稱全方位學霸女神，時不時就會在社群平台上分享生活點滴及辣照，目前IG已經吸引超過167萬粉絲追蹤。