SUQQU今年聖誕節限定彩妝將於11月2日於台北新光信義A8首賣；SUQQU 2020年大阪梅田限定彩妝」於11月5日於台北忠孝SOGO百貨首賣，兩者都搭上周年慶熱潮，推薦給喜歡彩妝與想嘗試限量彩妝的人們！

SUQQU 2020年年末的兩波高潮限定彩妝都強調了「減糖彩妝」，眼影彩盤質地貼膚不飛粉，且顏色都呈現SUQQU的「空氣透明感」，就算是彩妝新手也不用擔心顏色太突兀。

今年SUQQU這波推出的限定彩妝都強調了「減糖彩妝」，顏色不會過於飽和，帶有透明感，彩妝新手也可以輕易上手。（圖／邱映慈攝影）

日本大阪梅田限定彩妝在每年的十月都推出限定色彩，也是SUQQU彩妝迷每年的期待，比起英國限定的限定彩妝，日本的大阪梅田限定色更顯溫柔低調，今年的大阪梅田限定推出了三樣限定彩妝，「SUQQU晶采立體眼彩盤134」以獨有淡灰色X女人韻味的玫瑰色調，再增添銀金色的珠光亮燦，打造都會且透明感的知性眼妝。

大阪梅田限定「晶采立體眼彩盤134」，淡灰色調搭配飄盪女人韻味的玫瑰色調，再增添銀金色的珠光亮燦，打造透明感眼妝。（圖／邱映慈攝影）

另外兩樣「#SUQQU晶采艷澤唇膏」如同秋冬街頭的都會女性，一抹上色亮眼，卻不突兀彰顯，「#120輝秋色」是今年秋冬時髦人士必備的牛奶糖色，一抹呈現減糖唇妝的低調氣質。「#121藤紅」如同紐約時裝周的秋冬熱門色「洋紅色紫色」，顯示出介於女孩與女人中的減糖唇妝，可愛優雅又不失溫柔。

大阪梅田限定SUQQU晶采艷澤唇膏手部試色。（圖／邱映慈攝影）

MODEL示範SUQQU晶采艷澤唇膏「#120輝秋色」。（圖／邱映慈攝影）

今年SUQQU聖誕彩妝靈感來自於日文中的「綾羅錦繍」，意旨呈現華貴的服裝，或是穿載華麗、盛裝打扮的涵義。品項包含8色眼影盤、二色腮紅和二色唇膏。「2020假日晶采眼彩盤」包含三種不同的質地，有彷彿絹絲般的「SATIN綢緞」、宛如寶石般的「JEWEL寶石」，以及霧面質感中帶有柔美光澤、襯托色彩美的 「VELVET絲絨」眼影。

SUQQU聖誕限量「2020假日晶采眼彩盤」能打造典雅的眼妝。（圖／邱映慈攝影）

SUQQU聖誕限量「2020假日晶采眼彩盤」呈現三種不同質地。（圖／邱映慈攝影）

另外唇彩部分推出秋冬必備的柔霧光質地唇膏，鮮明柔艷的色彩，打造最美唇型，色澤親膚不顯突兀，增添優雅與洗練韻味。

聖誕限量SUQQU 晶采柔艷唇膏手部試色。（圖／邱映慈攝影）