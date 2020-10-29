有「陸劇女神」之稱的楊冪，即使已是一個孩子的媽，臉蛋及身材依舊保持在最佳狀態，加上努力又敬業的工作態度，讓她出道多年人氣始終不滅。近日受邀羽絨服飾品牌的邀請的楊冪，以一身勁裝帥氣現身，為大眾示範秋冬的流行穿搭。

在公開的照片中，楊冪穿著品牌所提供的黑色大衣，裡面搭配深V蕾絲連身短褲與10CM高的高筒長靴讓整體造型有拉長的視覺效果，搭配一頭黑人編髮及紅唇看起來十分有個性；另外，她耳朵上所戴的超大螺旋耳飾，更巧妙的將原本就只有巴掌臉大小的臉蛋襯托得更加小巧、精緻，看似簡單卻又不簡單的多層次搭配，讓她即使「一身黑」也依然是全場矚目的焦點。

楊冪超大耳飾一身黑 酷勁裝扮「藏不住霸氣長腿」（圖／微博@杨幂）

而其中一張照片中她更霸氣的露出白皙長腿，令粉絲們看了忍不住暴動留言「嗎呀！好酷的穿搭」、「這套實在太好看了」、「帥到炸裂」、「姊姊也要注意保暖」，也有網友心疼詢問「姊姊你超美，但耳環重不重啊？」

另外，由楊冪主演的古裝劇《斛珠夫人》，也在近日公開了預告短片，仙氣爆表的古裝扮相，同樣獲得粉絲一片讚賞。

楊冪超大耳飾一身黑 酷勁裝扮「藏不住霸氣長腿」（圖／微博@杨幂）