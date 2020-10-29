宋智孝女神愛用包台灣也買得到！從熱門韓劇《夫婦的世界》、《梨泰院》竄紅的韓國包包品牌HIEMS COR，近期也能在最新韓劇《青春紀錄》中看到，多樣化的包型融合不同的穿搭風格，不僅展現個人風格，並且將極簡的氣質發揮得淋漓盡致。

在 Instagram 查看這則貼文 송지효 스타일（@songjihyostyle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 4 日 上午 12:56 張貼

2020秋冬包款，除了時尚的講究更兼具了容量的需求與使用的便利性，新的一季也加入幾種較活潑大膽的色系，優質的皮革面料加上外形的簡潔，不論任何場合都能為氣質加分的韓式作風。

在 Instagram 查看這則貼文 HIEMS COR (옘스코르)（@hiemscor_daily）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 7:09 張貼

1.HIEMS COR 54 RECTAE CROSS BAG 迷你斜背包

秋冬新款斜肩包，簡單卻別具心思，圓潤外型擴展收納空間，以大地色的沈穩作為包款配色，若隱若現的燙金logo點綴整體質感，背帶上的24Ｋ金屬，為包包的亮點之一，高搭配性的包款設計，無論休閒或正式的穿著，都能流露出女性時尚品味。

多樣化的包型融合不同的穿搭風格，不僅展現個人風格，並且將極簡的氣質發揮得淋漓盡致。（圖／品牌提供）

2.HIEMS COR 62 NULLA TOTE BAG皮革肩背包

運用縫製的方式將收納空間層劃分為二，提高物件放置時分類的便利性，藉此將手提包的輪廓成型，闔上掀蓋後，增加視覺上的整體層次，配上細短的皮革肩帶，外型相對俐落大方，任何場合都能輕易的駕馭。

多樣化的包型融合不同的穿搭風格，不僅展現個人風格，並且將極簡的氣質發揮得淋漓盡致。（圖／品牌提供）

3.HIEMS COR 55 HIDE CROSS BAG肩背手提兩用包

新一季肩背手提包，馬蹄外型的皮革提把，完美展現低調不來的時尚風格，除了講求容量與使用的便利性，內裡的夾層分佈也讓收納更有條理，梯形式的包型設計，加上包面上縫製的皮革再燙上logo，整體看起來格外的氣勢逼人，大膽的用色方式，讓每一款看上去都顯現出不同的個性。