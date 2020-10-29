香港女星佘詩曼（Charmaine Sheh）自從1997年在港姐選美拿下季軍後出道，不僅以演員身分走紅，更在2018年以古裝劇《後宮甄嬛傳》中「嫻妃」一角爆紅，戲劇女王事業運持續狂飆中。近日，她身穿一套紅裙拍寫真，光滑美背一曝光立刻引發討論。

身高164cm的佘詩曼身材比例極好，在這套大紅色紗質洋裝中，她除了以傾斜的領口秀出一側吸睛的直角肩，就連裙擺都很修長，看起來垂墜感十足，比起一般的薄紗布料更有層次及份量感，完美襯托出她的纖腰及全身優雅的S曲線，顯瘦效果驚人。

佘詩曼穿薄紗逼近180cm 傾斜領口滑出撩人直角肩（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine ）

高顏值的佘詩曼是不少人心中的凍齡女神，一舉一動都是話題焦點，近日，她發出3張紅裙寫真，更俏皮以問句提問：「1，2，3...？」就有粉絲直接回應：「曼曼想讓我們三選一嗎？小孩子才做選擇題，成年人全部都要」她則親自回文：「貪心鬼！」逗趣互動讓大票人全笑翻。

佘詩曼穿薄紗逼近180cm 傾斜領口滑出撩人直角肩（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine ）

今年45歲的佘詩曼不僅保養得宜，從皮膚狀態到身材都看起來十分緊緻，更擁有勻稱體態，一系列紗裙寫真照仙氣逼人，乍看之下意外有身高逼近180cm的視覺感受，讓人看了直呼：「1的側身殺絕了！3也很霸氣女王風範」、「我媽說不讓我沉迷於美色，可是我從來不聽我媽的」、「心動的感覺」 、「哇！佘佘的頭髮要及腰了」、「因為太喜歡你了，選不出來等」等。