23歲大陸女星關曉彤長相甜美、氣質清純，4歲就以電視劇《煙海沉浮》出道，爸爸則是演員關少曾，憑藉滿族人瓜爾佳氏後代光環，家庭十分顯赫，清純形象讓她受封「國民閨女」，是事業運超旺的新生代女星。

近期，關曉彤與男星黃景瑜合作主演的愛情電影《月半愛麗絲》即將上映，為了把握火熱的宣傳期，她的工作室特別在微博上發出一系列「復古女郎與電影世界」寫真，美到令人看了嘖嘖稱奇。

關曉彤撞色短裙搭白絲襪 大秀173cm逆天美腿（圖／摘自微博@关晓彤工作室）

照片中，只見關曉彤梳起蓬鬆的瀏海，更化上復古感的大紅唇，她選穿來自CHANEL 2020秋冬高級成衣系列中的羊毛連衣裙，以「上白下黑」的撞色搭配出場，尤其高腰設計的短裙把關曉彤的腿襯托得更加修長，下半身則穿上白絲襪、腳踩蝴蝶結娃娃鞋，大展173cm的逆天美腿，知性女人味十足。

關曉彤撞色短裙搭白絲襪 大秀173cm逆天美腿（圖／摘自微博@关晓彤工作室）

關曉彤一系列典雅高貴的美照才剛釋出就引起熱議，絕美體態讓粉絲看了紛紛狂讚：「美女真的是適合復古風的，我覺得等到姐穿高腰開衩的那一天也可以搞個復古風」、「復古女郎絕就一個字！！」、「月半愛麗絲票房大賣」、「大大大大期待」等。