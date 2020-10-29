33歲大陸女星劉詩詩以「神仙姐姐」封號聞名，即使成為人妻兼人母，依舊是廣大粉絲心目中的時尚指標，近日，劉詩詩在微博上大方分享3套私服寫真，親身示範更傳授夏末到深秋適合的穿搭組合，部論是花襯衫還是馬甲背心都出動，看起來超減齡，各位還在擔心入秋之後，不知道衣櫃該如何換季的女孩們快看下去！

在第一套穿搭中，劉詩詩穿上俏皮的白底藍色印花的襯衫，領口有著俏皮打結設計，下半身則選擇有著開衩設計的牛仔半身裙，給人清新甜美的感覺，她更手提 TOD'S 2020 秋冬系列的Holly Bag，以明媚的黃色搭配出活力感。

劉詩詩親授夏末深秋減齡穿搭 花襯衫開衩裙洩美腿（圖／摘自微博@劉詩詩）

第二套則是經典白襯衫配上墨綠色短褲，腰部有著寬版腰帶設計，一秒就能穿出螞蟻腰，讓劉詩詩招牌的白皙美腿看起來更修長，整體搭配既優雅又充滿靈動氣息。最後，她更大膽把棕色的皮革背心外穿，讓內搭的白襯衫成為多層次穿搭中的一部分，下身則選了灰色格紋寬褲，散發滿滿意式風情。

劉詩詩親授夏末深秋減齡穿搭 花襯衫開衩裙洩美腿（圖／摘自微博@劉詩詩）

劉詩詩近期也公開表示，「很榮幸成為TODS 品牌大使。期待未來豆豆情詩的浪漫續寫！」好消息一曝光也讓粉絲們看了狂讚：「姐姐好美！愛你愛你！」、「出道十六週年快樂姐姐」、「詩爺愛你啊」、「表白豆豆詩」等。