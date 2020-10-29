10月即將結束，也預告年末的到來，各家專櫃美妝品牌紛紛推出聖誕限量系列，其中DIOR迪奧和THREE都推出限量又精緻的彩盤，無論是眼影、頰彩等都能找到充滿節慶感的色彩，讓年末這段狂歡派對季節更添風采。

2020年DIOR為聖誕佳節營造綺麗童話，盡情揮灑深邃曜黑與魔幻金燦色彩，打造「2020 DIOR迪奧聖誕彩妝金燦星夜限量版」，完美演繹黑夜下的燦爛星海與靄靄雪花的絢麗光芒，為浪漫冬夜打造最精緻耀眼妝容，迎接聖誕佳節。全新DIOR迪奧「超完美持久氣墊蜜粉金燦星夜限量版」，在優雅的奶茶色藤格紋氣墊粉盒中，注入金緻蜜粉，一拍如星光灑落般於肌膚上閃耀細緻光芒，為聖誕妝容增添光采。

DIOR迪奧「超完美持久氣墊蜜粉金燦星夜限量版」。（圖／邱映慈攝影）

DIOR迪奧「藍星訂製腮紅盤金燦星夜限量版」粉質觸感如棉花糖般細緻綿密，揉合獨特光澤粒子，為雙頰暈染上金燦柔粉色澤，是派對妝容的心機妝點。「金燦星夜限量版五色眼影」粉盤上篆刻著傳遞無盡詩意的浪漫雪花圖騰，營造雪花與繁星交錯閃耀的夢幻光芒，演繹兩款令人心醉的聖誕眼妝。

藍星訂製腮紅盤金燦星夜限量版。（圖／邱映慈攝影）

DIOR迪奧經典五色眼影金燦星夜限量版 #549。（圖／邱映慈攝影）

DIOR迪奧經典五色眼影金燦星夜限量版 #089。（圖／邱映慈攝影）

THREE在2020年最終的高潮，帶著積極樂觀的氛圍及華麗的裝飾，以大衛．鮑伊David Bowie開啟華麗搖滾的樂章，在不失THREE所追求從容隨興的彩粧美學中，細膩地展現出顏色與質感。從熱情歡快中綻放的輝煌光燦，於年終節慶的華麗派對中融入些許非日常的元素，恣意沉浸於不同的自我！

THREE推出的2020聖誕彩盤「華麗搖滾采妝盒」含四色眼影和一色腮紅，能完成溫柔又充滿節慶感的「高級臉」妝容！（圖／邱映慈攝影）

本次THREE聖誕限量彩盤和往年的非常不同，竟然出現絕美的漸層腮紅！THREE華麗搖滾采妝盒含四色眼影和一色腮紅，霜狀眼影可打造出零界線的顏色與光澤的眼妝；漸層式的頰彩，宛如細緻研磨後散發出無瑕光澤，以充滿躍動的絕佳發色，共舞出華麗氛圍。

色號 #X01 PRETTIEST STAR，鮮豔、時髦的歡快柳橙采妝盒，打造充滿愉快預感的開朗表情。（圖／邱映慈攝影）