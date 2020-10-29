彩妝品中永遠不會嫌多、數量總是無限增加的就是「唇膏」了，今年專櫃推出的聖誕彩妝中的唇彩不只要比顏色，還要比包裝，不但顏色每支都又美又仙，還搭配讓人看了就失心瘋的美麗外裝，真的讓人好想眼一閉全入手啊！

肌膚之鑰今年聖誕彩妝以「幻夢星湖」為主題，陸續推出的打亮、眼影、迷你唇彩都引發一波熱烈的討論，即將於11/5在忠孝SOGO周年慶獨家限量販售的限量隱藏版聖誕彩粉漾潤唇膏呈現水潤質地，一擦透出彈嫩光澤，植物性複合潤唇配方給予唇瓣多重滋潤，可口的水漾莓紅描繪好氣色與微笑唇線，給雙唇最佳呵護，一抹動人！

MODEL示範肌膚之鑰限量隱藏版聖誕彩粉漾潤唇膏。（圖／邱映慈攝影）

肌膚之鑰限量隱藏版聖誕彩粉漾潤唇膏手部試色。（圖／邱映慈攝影）

肌膚之鑰另外推出限量「幻夢星湖訂製唇膏」，耀黑管身的緞面訂製唇膏，以火熱艷紅演繹黑天鵝的致命誘惑；白金管身的絲滑喀什米爾訂製唇膏，以嬌豔粉紅詮釋高貴迷人，皆蘊含保養精華的柔滑質地撫平唇紋，持久豐潤締造頂級精緻妝感。

「幻夢星湖訂製唇膏」耀黑管身和白金管身呈現截然不同的妝感。（圖／邱映慈攝影）

THREE聖誕限量彩妝中，唇妝部分推出秋冬必備的唇油「華麗搖滾晶唇油」，一抹讓雙唇宛如被聚光燈照耀般閃耀細緻光澤，大小不一的珠光粒子，轉換表情的每個瞬間，雙唇彷如翩然起舞般展現不同色彩，輕薄舒爽的觸感，展現光彩奪目的立體豐唇。

華麗搖滾晶唇油呈現細膩的光澤感。（圖／邱映慈攝影）

以細緻工藝打造的DIOR「金燦粉霧絲絨唇膏金燦星夜限量版」，奢華金緻外殼使唇膏更顯高貴優雅。粉霧唇膏浮刻著熠熠璀璨的晶瑩雪花，蘊含高密度光燦粒子，一抹打造繽紛閃耀唇妝。

DIOR迪奧金燦粉霧絲絨唇膏金燦星夜限量版#070金燦柔粉、#071繁星玫瑰疊擦。（圖／邱映慈攝影）

MODEL示範DIOR迪奧金燦粉霧絲絨唇膏金燦星夜限量版#072午夜熱吻。（圖／邱映慈攝影）

一年一度的DIOR迪奧「藍星唇膏珠寶盒金燦星夜限量版」，將浪漫冬夜的繽紛雪花與璀璨星空化為細膩的金燦圖紋，燙飾於黑色皮革質感外盒上，與立體嵌印的DIOR logo、幸運星相互輝映，完美展現DIOR訂製精神。

藍星唇膏珠寶盒金燦星夜限量版。（圖／邱映慈攝影）