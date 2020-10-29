迪奧經典五色眼影金燦星夜限量版＃549，2550元(限量)。（迪奧提供）

迪奧藍星訂製腮紅盤 金燦星夜限量版＃353，1800元(限量)。（迪奧提供）

迪奧藍星絲絨霧感脣膏 金燦星夜限量版＃999，1400元。（迪奧提供）

嬌蘭紅寶之吻金耀蜂舞限量套組，1萬1200元。（嬌蘭提供）

嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏彩殼Golden ruby，1350元。（嬌蘭提供）

嬌蘭幻彩流星蜜粉球(金耀蜂舞限量版)，2480元。（嬌蘭提供）

香緹卡花妍絲絨潤脣筆，1450元。（香緹卡提供）

歐美彩妝歡慶耶誕發表節慶限定商品，法國奢華彩妝嬌蘭推出GOLDEN BEE金耀蜂舞限量彩妝系列，蜜蜂圖騰自1853 年出現在嬌蘭帝王香水瓶身開始，便成為法國嬌蘭的品牌象徵，今年耶誕以此作為靈感，宛若「金蜂」從巴黎香榭麗舍大道68 號嬌蘭旗艦店振翅起飛，在耶誕佳節施展金色魔法。

嬌蘭耶誕系列除了有眼彩調色盤、幻彩流星珍珠蜜粉球、提洛可修容蜜粉餅，以及刻有金耀舞蜂圖騰的Rouge G 紅寶之吻脣膏系列，更有要價破萬元的「紅寶之吻金耀蜂舞限量套組」， 全台限量50組。嬌蘭獨有的脣膏彩殼， 也有耶誕限定系列，將彩妝以訂製概念打造，讓名媛貴婦愛不釋手。

頂級彩妝迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips，則以曜黑與魔幻金燦色彩，打造耶誕彩妝「金燦星夜限量版」，透過彩妝演繹黑夜下的耀眼妝容，全系列有藍星唇膏珠寶盒、藍星脣膏、超完美持久氣墊蜜粉以及全新豐漾俏脣蜜、專業後台煥采亮妍盤，別緻的節慶專屬圖騰，展現濃厚耶誕氛圍。香緹卡則發表首支便攜易上手的筆型設計霧面脣彩，以及非洲慈善眼彩盤，為節慶展現慈善之美。