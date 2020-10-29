百達翡麗與新加坡高登鐘錶聯手營運的百達翡麗台北101專賣店，於昨日重新改裝開幕，為了提供台灣VIP舒適奢華兼具的購物體驗，整家店營造如居家客廳般的溫馨氣氛，並在開幕期間展出三座百達翡麗琺瑯彩繪座鐘，除了鎮店之寶「雲輝霞映．台北」座鐘外，還有兩座遠從新加坡來台同賀的「The Esplanade -Singapore」與「Bay of Singapore」座鐘，三座絕世座鐘同時現身，形成難得一見的景緻。

新加坡高登鐘錶與百達翡麗聯手營運的台北101百達翡麗專賣店，昨日改裝開幕。（Patek Philippe提供）

百達翡麗台北101店將鑑賞區營造如家一般的溫馨氣氛。（Patek Philippe提供）

百達翡麗彩繪藝術座鐘結合品牌最引以傲的琺瑯彩繪工藝和製表工藝，極為稀有，就連在拍賣市場也很少見，來台展出的三件座鐘皆大有來頭，「雲輝霞映．台北」是2017年百達翡麗為感謝台灣VIP的愛戴與支持，特別為台北101店打造，是台北101店的鎮店之寶；新加坡濱海藝術中心「Esplanade ．Singapore」座鐘為2015年百達翡麗為新加坡建國50周年所創作；彩繪魚尾獅等地標的「Bay of Singapore」座鐘則是2019年的新品，並將在11月1日起至30日開放民眾來電預約鑑賞。

百達翡麗珍稀工藝系列Ref.20040M「雲輝霞映．台北」圓頂座鐘，是台北101店的鎮店之寶。（Patek Philippe提供）

百達翡麗珍稀工藝系列Ref.20040M「雲輝霞映．台北」圓頂座鐘，背面彩繪台北地標101大樓。（Patek Philippe提供）

昨天開幕典禮百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒、業務總監劉怡邦、高登鐘錶台灣董事總經理陳漢林、台北101商場事業處營業長朱麗文為新店剪綵，陳漢林更親自導覽介紹新店店裝的特色，包括鳥眼楓木及印度玫瑰木的牆面、法國Baccarat巴卡拉水晶吊燈與鏡面、精心挑選的藝術畫作等，就連店內採用的香氛也是品牌專為專賣店所調製。

遠從新加坡來台同賀的百達翡麗Ref.1677M「TheEsplanade-Singapore」濱海藝術中心圓頂座鐘。（Patek Philippe提供）

遠從新加坡來台的百達翡麗Ref.20094M「Bay of Singapore」圓頂座鐘，背面繪有新加坡地標「魚尾獅」。（Patek Philippe提供