SABON胡桃鉗幻遊 沐浴保養禮盒 $880。（SABON提供）

SABON胡桃鉗幻遊 明星沐浴薰香組 $3

680。（SABON提供）

SABON以色列綠玫瑰 柔嫩美體組(限定包裝) $1680。（SABON提供）

SABON茉莉花語 柔嫩美體組(限定包裝) $1680。（SABON提供）

頂級保養SABON耶誕系列，包裝向來都是品牌迷最愛的部分，包裝設計融合部份巴洛克元素與華麗的古典芭蕾舞團風格，以襯紙與絲光緞帶美麗地包裝於精緻紙盒，讓每次贈禮都是一次美好的感受。

香氣即以胡桃鉗故事中靈魂人物「糖梅仙子」為靈感，以凜冬中梅李果香為序曲，迎來牡丹及玫瑰，詮釋糖梅仙子溫柔從容與空靈飄渺的樣貌，而尾韻則以麝香與檀香木頌讚糖梅仙子的溫暖淡定，打造耶誕限定商品。

胡桃鉗幻遊倒數月曆包含了所有2020年最受歡迎的明星商品，以及最具人氣的臉部新品包含「二合一臉部純淨磨砂膏15ml」、「復活草純淨死海泥面膜30ml」；胡桃鉗幻遊明星沐浴薰香組網羅漏六款明星商品；另有胡桃鉗幻遊三部曲禮盒、以色列綠玫瑰柔嫩美體組、茉莉花語柔嫩美體組、胡桃鉗幻遊沐浴保養禮盒、以色列綠玫瑰明星三部曲推薦組、童話迷你隨香禮盒、童話迷你宣言香水禮盒、童話迷你護手霜禮盒，除了豐富的禮盒外，也有許多限定商品，消費滿4000元，另有滿額贈禮。