大陸女星萬茜以姣好外貌及玲瓏結實的曲線聞名，身高166cm的她近期拿下女性內衣品牌伊維斯的代言，成功晉升新一代美胸女神，在目前公開的代言寫真及宣傳片中，她以一身黑西裝內搭墨綠色內衣出場，讓呼之欲出的美胸成為亮點，整體造型簡約又不失精緻，惹火造型讓廣大粉絲看了全被美暈。

萬茜身上的這款蕾絲內衣剪裁獨特，原來設計靈感是源自法國羅浮宮，以博物館千年建築歷史與玻璃金字塔為概念，讓內衣的細節呈現出完美的現代感，尤其穿在她身上，時尚表現更是鋒芒畢露，展現優雅又極具誘惑力的氣場。

萬茜黑西裝內藏墨綠色蕾絲內衣 一秒穿出優雅誘惑造型（圖／摘自微博@万茜）

一系列美照讓萬茜絕美的體態一覽無遺，粉絲們看了如癡如醉，紛紛激動回應：「萬老闆真是寶藏姐姐」、「狀態很好」、「想給設計師加雞腿」、「茜茜子好辣」、「這樣的萬茜誰不愛？」等。

萬茜黑西裝內藏墨綠色蕾絲內衣 一秒穿出優雅誘惑造型（圖／摘自微博@万茜）

萬茜過去以《軍中樂園》拿下第51屆台灣金馬獎最佳女配角獎，前陣子更因登上選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣狂飆，不僅人美有氣質，演技實力更是驚艷所有人。