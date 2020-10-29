年末最受注目的購物檔期，除了各大百貨週年慶外，雙11絕對是消費者摩拳擦掌等待的好機會。來自日本流行時尚服飾品牌GU將於11月6日上午9時起至11月11日，於GU網路商店獨家舉辦「雙11狂歡節」，將推出每日限時限量搶購活動，最低優惠56折起就能輕鬆入手保暖又舒適的大勢單品。

GU更特別於「雙11狂歡節」首5日（11月6日至11月10日），每日推出一款全新話題聯名系列。11月6日率先登場的是受到大小朋友歡迎的「PIXAR皮克斯」聯名系列，以皮克斯動畫中的怪獸電力公司為主題，將毛怪與大眼仔做為主要設計元素，推出多款俏皮又舒適的T Shirt、家居服、內褲等單品。

漫威聯名GU雙11狂歡再出擊 必搶快打旋風、皮克斯單品（圖／品牌提供）

遊戲迷們一定都知道的經典格鬥遊戲「Street Fighter快打旋風」，此次和GU推出的聯名系列將於11月7日上市，採用《快打旋風II》在超級任天堂遊戲機中的LOGO及開場場景，搭配電競中十分熱門的《快打旋風V》動畫藝術設計，將是每位遊戲迷們都想擁有的經典回憶單品。

漫威聯名GU雙11狂歡再出擊 必搶快打旋風、皮克斯單品（圖／品牌提供）

可口可樂不只好喝，還能穿上身！GU與「Coca Cola可口可樂」再次攜手推出聯名系列，將於11月8日接續登場。以經典Coca Cola大Logo，融入80年代的可口可樂元素，打造濃烈美式風格，一系列女裝單品更使用了Cherry Coke標誌，搶眼時尚又兼具潮流感。

漫威聯名GU雙11狂歡再出擊 必搶快打旋風、皮克斯單品（圖／品牌提供）

嚕嚕米鐵粉千萬別錯過！GU與「MOOMIN嚕嚕米」聯名系列將於11月9日推出2款溫暖又舒適的家居服組。受到全世界喜愛的嚕嚕米，以粉嫩的珊瑚絨或法蘭絨材質呈現，陪伴女孩們一起在家溫暖過冬。

在全球都擁有高人氣的漫威英雄角色再次出擊！GU與「Marvel漫威」聯名系列將於11月10日壓軸登場，採用原始漫畫網點設計及人物原色的復古風格，以MARVEL LOGO小標設計，展現低調卻有型的簡單百搭款單品。