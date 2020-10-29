UNIQLO今日正式宣告與時尚傳奇設計師Jil Sander合作的全新+J 2020 秋冬聯名系列將於11/13（五）盛大上市。全新+J系列展現了設計師Jil Sander的招牌極簡風格。全系列完整品項男女裝將於網路商店、明曜旗艦店、西門店與ATT 4 FUN信義店販售，UNIQLO網路商店更有特別尺碼供消費者選擇。為了落實時尚民主化，UNIQLO特別精選9款SUPIMA COTTON設計襯衫於全台店舖販售，讓人人都可穿上極簡大師之作。

設計師Jil Sander表示：「我以『服裝應該經典而耐穿。』的概念來重新定義全球當代服裝。服裝本身應該要支持人們的日常需求，並賦予每一個穿衣者當下生活所需的活力與自信。」+J 2020秋冬聯名系列靈感來於人們日常生活需求，以極簡設計打造男女衣櫥必備的精緻日常服。全系列由多樣經典單品所組成。以精準剪裁與立體版型賦予穿衣者輕鬆舒適感受，俐落線條讓輪廓變的更加鮮明，展現空氣感時尚的同時，卻又合身有型。

UNIQLO今日正式宣告與時尚傳奇設計師Jil Sander合作的全新+J 2020 秋冬聯名系列。(照片來源／Peter lindbergh)

本系列採用多樣的高級材質，從機能性保暖材質到粗花呢布料都有。精緻編織和表面特殊處理，讓商品同時具備視覺與觸覺衝擊性。裁縫工藝亮點在於口袋、拉鍊、針線拼接和特殊滾邊等細節。

時尚傳奇設計師Jil Sander再現極簡風格 激推機能性羽絨外套、軍裝夾克（圖／品牌提供）

外套類包括Hybrid羽絨外套、機能性羽絨外套、軍裝風格夾克還有喀什米爾混紡大衣，整體剪裁俐落合身；彷彿量身訂製的夾克和羊毛混紡長褲打造輕盈俐落身形；奢華Oversized襯衫採用頂級SUPIMA COTTON材質，推出了象牙色、經典黑白色，甚至還有趣味撞色設計；毛衣系列涵蓋頂級喀什米爾羊毛和美麗諾羊毛混紡材質，極致柔順讓人一觸即愛；更有針織洋裝和立體剪裁裙裝，展現極簡純粹的美學風格。